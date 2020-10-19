露天祼浴｜拍片市民指大媽半年前出現 「一啲都唔儍」 浸浴後要清泉水沖身

馬鞍山大媽露天半祼浸浴，引起網民熱議，成為全城熱話。有晨運客稱，大媽半年前開始出現，祼露沖涼、洗頭洗衫已經司空見慣。

引起公眾留意事件，緣於網上流傳大媽出浴的片段，而拍攝者阿May也是山澗常客，每日都會到現場一帶行山晨運。阿May指大媽「出現咗幾個月」，認為對方在野外半裸浸浴對她沒有影響，但不喜歡對方經常遺下膠樽、煙蒂等垃圾，破壞大自然。阿May說：「最唔鍾意佢，留低好多垃圾，洗我唔介意你洗，唔好留低垃圾吖，呢度大自然嚟㗎！」

阿May表示曾多次勸喻大媽不要亂丟垃圾，但對方完全當成「耳邊風」，「我同佢講過，你唔可以咁樣，你再咁樣我拍你片上網，但佢唔睬你，鬧佢都唔睬你，你點鬧佢都好，佢兩公婆自己洗嘢囉」。據阿May了解，站在大媽身後的藍衫阿叔，就是大媽的丈夫。

阿May早於今年8月8日已拍攝到大媽半祼出浴的短片，至本月初又再拍攝到，於是放上fb群組，不料引來熱議。

「佢經常（除晒衫出浴），我拍過好多次片。」阿May相信大媽有看新聞，知道自己成為新聞主角，所以事件曝光後翌日她仍然有到來出浴，但戴上口罩和帽，「以前佢都冇戴」。

與大媽有多次接觸的阿May，形容大媽精神狀況正常，比她還要聰明，但為人極度自私，「有一次我個孫喺下游玩水，佢攞住個炒菜鑊去上游度洗，嬲到我，你要乾淨唔緊要，你都要顧吓人哋，係咪好自私吖？你話佢儍，我話佢一啲都唔儍，你話佢有問題？我話佢仲叻過我」。

阿May續稱，「佢好乾淨㗎，佢喺呢度洗完之後，會叫佢老公去上游攞啲乾淨泉水，自己要再過一次水沖身」，「佢仲要喺洗完之後，搵條細毛巾擦佢個body，慢慢施施然着衫，佢好似覺得自己好靚囉」。

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