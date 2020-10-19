商廈劏房｜工廈劏房戶：豆腐渣裝修隔音差 鄰居打仔嘈交唔敢投訴

「劏房其實就係唔人道，當人習慣荒謬，有啲更荒謬嘅地方，你就會覺得好正常。」近年越來越多工廈單位被打造成公寓式劏房，月租達七至八千元，吸納大批年輕人蝸居，但有前租戶坦言單位表面豪裝，實則豆腐渣裝修，空心牆隔音差，最終因鄰居噪音及扔垃圾問題，兩住兩遷，搬回住宅劏房繼續捱，為的只是儲夠首期買樓。

走過觀塘工廈區的大街小巷，隨處可見外牆貼滿工廈單位招租傳單，部分聲稱「全新裝修，獨立洗手間」，甚至透過手機租房網應用程式，只要搜尋「觀塘」、「工商廈」等字眼，便可尋獲大量連獨立廁所的工作室，部分標榜浴室連熱水爐，可隨時聯絡經紀睇樓。

「即係住人囉，有啲嘢唔使講出口。」從事幕後演藝工作的Jeff，數年前打算成家立室，為了結婚儲足三成首期，年前透過網上地產經紀，以七千元租住觀塘鴻圖道一個面積約百多呎的工廈劏房，內裏可放梳化床，設獨立洗手間及熱水爐，間隔與一般住宅無異，至大約一年後因鄰居多次亂扔垃圾出窗遭投訴，受累趕走。

Jeff其後再透過地產經紀物色隔鄰工廈另一個劏房，業主重鋪地磚、假天花，新裝獨立洗手間及浴室設備，以近八千元租住，連同他在內共有十多戶。

他甫入住不久便感後悔，「望落去就靚，但裏面鑽唔到牆，(係)空心牆，木板都掛唔到。」單位房廳一體，不設廚房抽氣，只能用電磁爐滾熟食物，「煎雞翼同牛扒，成屋都係煙。」

而劏房最大缺點是間板設計隔音差，有噪音便令他徹夜無眠。「住親都係有問題的人…鄰居成日打仔，或者MK仔度嘈交、飲酒、打交，住咗兩年經常發生。」經過兩年工廈劏房生涯，Jeff才搬回住宅劏房單位。

葵涌劏房住客聯盟成員吳堃廉表示，近年多了業主於觀塘、荃灣及葵涌「精裝」工商廈劏房，再以每間七至八千多元的價格出租，吸引一批年輕租客入住，亦有舊式工廈被改造成「迷你倉混合型劏房」及「板間劏房」，月租由二千餘至五千元不等。

疫情導致需求上升，近半年工商廈劏房租金不減反加，有葵涌工廈劏房戶向他反映居住70呎板間式劏房，與其他租戶分享廚房浴廁，環境惡劣，最近業主以需求殷切為由，新租約加租數百元至三千多元，由於沒有其他更便宜單位可供選擇，租戶最終只能無奈接受，他促請政府檢視現行搬遷津貼及安置工廈劏房戶政策，加快工廈劏房戶上樓。

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