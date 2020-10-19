兩女長洲東堤小築燒炭 昏迷送院搶救

傍晚6時許，長洲有街坊路過東堤小築一間度假屋時，驚覺屋內傳出燒炭味，懷疑有人自尋短見，連忙報警求助。警方和消防到場後破門入內，發現屋內兩名女子昏迷，隨即送長洲醫院急救，其後再由政府飛行服務隊直升機轉送至東區醫院搶救。
消息指，兩名女子年僅20多歲，其中一名女子身穿男性裝扮。警方在單位內尋獲遺書，內容與欠債有關。
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