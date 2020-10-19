胞弟墮樓亡 HotCha成員黎美言傷心認屍

HotCha成員黎美言（Winkie）的28歲胞弟黎嘉駿，上周五（16日）在灣仔國樑樓高處墮下身亡，今晨Winkie偕親屬一行7人，到西區殮房認屍，黯然神傷，其間有女親屬傷心痛哭，Winkie忍住哀痛表示，會盡力照顧父母，並會完成胞弟遺願，延續劇團的發展，矢言「他是我一生中最愛的弟弟」。

早上9時，身穿黑衣的Winkie與親友到達西區殮房認屍，一行人逗留約個半小時，其間一名女親屬難掩哀痛之情，伏在男親友膊上痛哭，傷心不已。

Winkie認屍後向傳媒表示，會用盡全力先照顧父母，又稱讚弟弟生前是個非常值得尊敬的舞台劇演員，以及作詞人，寫出很多作品，「未來我會完成弟弟的夢想，因為弟弟仍有小小的遺願，他的劇團「想出軌劇團」，我會替他延續下去！ 」

被問到胞弟墮樓原因，Winkie坦言「我想大家不要深究原因，因為要尊重他，他是我一生中最愛的弟弟，我會完成他的遺願，他填寫很多歌詞，我會替他出碟以及散文集，多謝大家關心。（有否夢見弟弟）我們祈禱吧， 堅強！」其後她乘坐友人私家車離開。

本月16日(上周五)警方接獲灣仔國樑樓住客報案，指發現黎嘉駿倒臥在上址平台，懷疑從高處墮下。警員接報到場，黎現場被證實死亡。警方於現場沒有撿獲遺書，相信他由天台墮下。

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