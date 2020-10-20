屯門行人天橋淪泊位 警掃場兩日派13張牛肉乾 有私家車被抄牌4次

本港車多泊位少，尋找停車場成為駕駛人士一大難題。近日有網民發現屯門輕鐵兆康站附近一條行人天橋，竟有多輛私家車違泊，惹起熱議。照片流傳後，屯門警區連續於前日及昨日（18及19日）派員掃場，並發出至少13張俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書。

網上圖片顯示，涉事天橋主要兆康站連接疊茵庭，靠近屯門公路，不時都會有一至兩輛私家車鏟上輪椅專用斜道停泊。由於行人天橋設計並非行車用，圖片流傳後不少網民都憂慮天橋結構受損，威脅行人安全。

事件曝光後，屯門警區開始於前日（18日）開始派員掃場。當區區議員陳樹英在facebook透露，警方巡邏期間並非每輛車輛只是派一張「牛肉乾」，而是每次巡邏都會向違泊車輛抄一次牌，有私家車甚至被派足4張「牛肉乾」，相當驚人。

警方指，有關違泊對天橋使用者構成危險及阻礙，遂一連於前日及昨日在天橋範圍嚴厲執法，向於上址違泊車輛發出共13張定額罰款通知書。至昨晚，警方再派員巡邏該天橋時，已未有發現車輛違例停泊。

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