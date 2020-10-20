先達街舖遭逾10惡漢破壞 廣場兩日內第二宗刑事案

傍晚6時許，旺角亞皆老街先達廣場一面向通菜街的手機維修街舖遭人破壞，當時10多名惡漢掩至，推倒玻璃櫃又打爛店面，其間又與職員推撞，逞兇後逃之夭夭，玻璃碎片散落一地。

大批警員其後接報到場，用膠帶封鎖涉事店舖搜證，又派員進入商場內調查。事件中店舖一名男職員手部受傷，清醒送廣華醫院治理，暫時涉事店舖損失及遭破壞原因未明，案件暫列刑事毀壞及傷人處理。

這是先達廣場兩日內第二宗刑事案。昨日下午兩時許，場內兩間店舖懷疑因爭客爆發糾紛，10多名男女先是爭論，繼而動武。警方到場調查後，將3名年齡介乎25至38歲的男子拘捕，涉嫌在公眾地方打架。暫時未知兩宗案件是否有關聯。

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