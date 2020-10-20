天晴邨男子持菜刀危坐窗邊 疑涉欠租被收樓

天水圍天晴邨晴彩樓一個高層單位，上午11時許，一名男子手持菜刀危坐窗邊，其中一隻腳踏出窗外簷篷，非常危險。湊巧有消防員正在大廈處理另一事件，得悉男子危坐連忙加入協助，並通知警方。

據了解，男子住所內有其他家人，暫時沒有人受傷，消防員正在樓上單位準備「飛將軍」，並在地面開氣墊戒備。

現場消息稱，懷疑有人欠租一段時間，今日房署人員登門商談收樓事宜。

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