蘋民直擊｜鐵鎚黨扑頭劫找換店人員 熱心市民合力制服其中一匪

油麻地彌敦道近咸美頓街發生搶劫案，下午2時半左右，多名匪徒持鐵鎚等硬物襲擊一名事主，將事主按在地上狂扑，但在場多名熱心市民加入阻止，當場制服一人，另外兩至三名同黨跳上接應車輛逃去。警方稱，事件涉及找換店，事主沒有損失。

由讀者拍攝到的片段可見，最少兩名男子，以衞衣帽笠頭、戴上口罩，舉起手鎚狂扑。身旁有多名市民圍觀，最少4名熱心市民加入阻止，制服其中一名疑人，將他按在地上。其餘歹徒見狀，馬上跳上路邊一輛七人車，門也未及關上，往尖沙嘴方向高速逃去。及後事主站在一旁，將散出的一叠叠鈔票放回深色袋內。

警方接報到場拘捕一名疑人，封鎖咸美頓街及一段彌敦道。

現場消息稱，兩名男女駕駛一輛中港牌的七人車，停泊在咸美頓街掘頭路後，步行到附近彌敦道570號基利商業大廈，到樓上一間找換店換取美金。當他們落樓離開時，卻遭搶劫；幸獲熱心市民協助，初步點算沒有損失，兩名事主也沒有受傷。

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