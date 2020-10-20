村屋爆竊3人幫落網涉10同類案件 偷渡客襲警被胡椒噴霧制服

大埔警區刑事調查隊根據線報及深入調查，昨晚（19日）7時許進行反爆竊行動，並於將軍澳村發現3名可疑男子使用工具撬開村屋窗戶企圖入內爆竊。警員上前制止時，疑人即拔足往村內逃跑，一名警員遭其中一名可疑男子以手施襲，致手腳受傷。警員其後使用胡椒噴霧，最終把3名疑犯全部制服，並揭發涉襲警的35歲男子原來是偷渡客。警方相信已破獲一個由港人與內地偷渡客組成的爆竊集團，相信被捕人與過去2個月全港10宗爆竊案有關，涉款達151萬。

警員表示，制服3名疑人把他們押往兩部泊於附近寶康路附近的客貨車，懷疑是賊車，並於車內檢獲螺絲批、鐵筆及士巴拿等爆竊工具，警方指經進一步調查，相信被捕3人與今年9月至10月期間，分別在大埔區、屯門區、荃灣區、沙田區、港島西區及西貢區發生的10宗爆竊案有關，案中涉及財物總值約151萬元。

消息人士指，賊人疑專向缺乏保安員看守的的單幢村屋單位落手，很多時都趁住戶晚上外出用膳又或是舉家外遊家中無人時犯案。警方指調查行動仍繼續，不排除有更多人被捕，至於被疑犯打傷的警員，事後已送往將軍澳醫院治療。

3名被捕疑犯，包括兩名25歲本地男子及一名35歲內地人（中國籍男子），3人均涉嫌觸犯「外出時藏有盜竊工具」及「爆竊」兩罪名。至於被捕35歲中國籍男子則另外涉及「襲警」及「非法入境」，換言之他是偷渡客，3人全部帶返警署通宵扣查。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！