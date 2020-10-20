馬路炸彈｜瘋狂女司機七人車當碰碰車 後波逆線狂撞2車

一名七人車女司機今日凌晨疑與一輛平治私家車發生意外後，無法控制情緒做出瘋狂行為，不但與對方互相指摘，更入後波猛撞平治車頭，再逆線U-turn撞平治車身，之後再逆線行駛撞毀另一輛私家車。警方仍在調查事件，暫無人被捕。

意外現場位於屯門公路落深井支路、深井消防局對開上斜路段，有市民拍攝到事發經過。事發凌晨1時許，片段中可見白色七人車與黑色平治私家車疑曾發生碰撞，雙雙停在馬路中心，七人車停在慢線，而平治則停在快線。

平治男司機當時已下車，不斷與坐在七人車上的女司機互相指罵，突然間七人車倒後，撞向平治的左車頭位置。平治男司機見狀勃然大怒，衝向七人車並打開司機位車門，試圖將女司機拉落車，但為友人勸阻。

七人車女司機撞完平治後更加瘋狂，更突然逆線U-turn切雙白線，落斜加速撞向平治的右邊車身，平治男司機亦被對方的失常行徑所嚇怕，把平治當成擋箭牌，不斷繞着平治車身避開七人車。

七人車之後駛回原先上斜路段的慢線位置，雙方再度爆發一輪口角，不斷傳出「報警」、「係咪要玩」之聲。就在雙方爭持不下之時，七人車女司機又再做出驚人舉動，突然駛走，並駛過對面行車線，砰一聲巨響，迎頭與另一輛白色私家車相撞。

警方表示於凌晨1時14分接獲有關報案，列交通意外處理，無人受傷，案件仍在調查，暫無人被捕，初步涉及3輛車輛，包括由32歲外籍女司機駕駛的七人車，34歲姓馮男司機駕駛的平治私家車，以及由28歲姓陳男司機駕駛的白色私家車。

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