又打風｜菲律賓熱帶氣旋後日入香港800公里範圍 周末最接近

上周打完8號波，接近10月尾，會否有機會再打風呢？天文台預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋，會在今明兩日橫過呂宋並進入南海中部，隨後向西移動，大致移向越南中部至海南島以南一帶。接近周末南海北部風勢頗大及有雨。

根據天文台的熱帶氣旋路徑圖推測，預料該熱帶氣旋會於周四（22日）闖入香港800公里範圍，比原先預料的周三減慢了，然後持續增強，或有機會「升呢」為颱風，預計於周六（24日）下午最接近本港。

天氣概況

東北季候風正影響廣東。

在上午8時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏東約410公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向呂宋。

本港地區今日天氣預測

大致天晴，日間乾燥。最高氣溫約29度。吹和緩東北風。

展望:

未來兩三日大致天晴及乾燥，內陸地區日夜溫差較大，早晚稍涼。接近周末雲量增多，風勢較大。

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