葵涌及九龍灣 兩男涉販毒被捕

警方分別於葵涌及九龍灣拘捕兩名男子，撿獲約23萬元毒品。

昨晚約7時，警方於葵涌荔景邨安景樓地下，截查一名44歲姓翁男子，並在他身上搜出約79克懷疑冰毒、約34克懷疑氯胺酮及約9.5克懷疑可卡因，總值約10萬元。該男子涉嫌販毒被捕，現正被扣查。

另外，凌晨約零時半，警方於九龍灣德朗邨德瑤樓地下，截查一名33歲姓林男子，並在他身上搜出約31克懷疑霹靂可卡因、約30克懷疑氯胺酮及約3克懷疑冰毒，總值約12.6萬元。警員其後該男子寓所，搜出一把約17.5吋長牛肉刀以及一個懷疑冰壺。該男子涉嫌販毒、藏有工具可作吸食毒品用途及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣查。

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