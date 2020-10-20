陳同佳案｜本周五是潘媽媽訂下赴台最後限期 管牧：陳同佳未取得入台簽證

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的港人陳同佳，暫仍未知何時會動身赴台灣自首，但事件的僵局看似已變得越來越難解決。今個星期五(23/10)便是陳同佳出獄一周年，亦是潘曉穎媽媽替陳同佳訂下的最後赴台自首限期，陳同佳能否在限期之內取得入台簽證赴台，成為本周焦點，但協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今早表示事件未有突破，仍等候台灣律師的消息。

公眾十分關注陳同佳赴台自首的最新進展，有傳媒今早向管牧查詢「陳同佳是否仍未取得入台簽證」，以及「赴台一事需否押後」，管牧答覆傳媒僅表示「到目前為止都未能取得入台簽證，正等候台灣律師之消息」。

管浩鳴早前曾被傳媒拍攝到前往位於金鐘的台北經濟文化辦事處，手持護照、陳同佳的身份證，及一份寫有陳同佳名字及簽名的台灣出入境申請書，相信管浩鳴是準備代陳同佳申請入台證赴台，有傳聞指，管浩鳴當時亦打算同時申請入台證，因管希望陪伴隨陳同佳一起乘客機出發赴台，協助陳同佳自首。

不過，早前亦有消息指台灣當局已拒絕接受陳同佳以及管浩鳴的赴台入境簽證申請，意味陳、管兩人均無法自行赴台。台灣陸委會更指出，陳同佳案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，陳同佳才能前來台灣。

港府的回應則指港台兩地有否刑事司法協作機制，是兩件獨立事情，硬要扯上關係，顯示台方有政治籌謀，又指香港現時沒有法律容許特區‬處理與台方的司法協助。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！