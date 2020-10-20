武漢肺炎｜13歲留英學生聖誕返港 酒店不准獨自隔離 家長要陪坐14天「疫監」進退兩難

學校聖誕假期轉眼將至，有家長正為留學外國的子女籌謀回港渡假。不過疫情尚未穩定，港府要求來自高風險地區人士進行14天強制檢疫隔離。其中英國是不少港人子弟留學的國家，有家長指，酒店要求15歲以下兒童，必須由成年人陪同入住，變相該名成年人等同也要隔離。家長指，學校關閉，回港又要安排陪同隔離，令她感到進退兩難，希望當局酌情處理，容許家居隔離。

讀者洪太的13歲兒子，在英國索美塞特郡（Somerset）留學讀第9班。學校的聖誕假期由12月11日至明年1月5日，其間學校和宿舍也會關閉。

洪太指，學校雖然有安排寄宿家庭，但英國疫情也嚴峻，當地監護人不太願意讓學生出出入入，所以她決定讓兒子回港渡聖誕。而由於英國返港的學生要14日強制隔離檢疫，學校特別容許香港學生提早於12月4日放假，因此洪太已為兒子訂購當日機票回港。

不過，洪太在訂酒店讓兒子進行強制隔離的時候遇上難題，因為她預訂的觀塘帝盛酒店（獲衞生署認可的檢疫酒店之一），規定15歲以下兒童，必須要在一名成年人陪同下入住，變相該名成年人（洪太本人）要一齊隔離14天，中途不得離開酒店房間。洪太愁道：「邊度有咁多假期呀？你話自己去完旅行返嚟要隔離就話啫，無端端住14日，房間都唔可以出喎！」她批評香港政府不理會家長的苦況，完全沒有想過留學生回港的情況。

有家長向本報表示，洪太的遭遇絕非個別事件，在租用其他香港酒店，為未成年兒女做隔離檢疫時也遇到類似困難。洪太希望當局酌情處理：「屋企有獨立房，可唔可以畀孩子喺屋企隔離14天呢？」她已經致電衞生署熱線查詢，但對方指要10個工作天才有回覆，她現時只好向公司申請大假，準備與兒子一齊坐「疫監」。

洪太是預訂觀塘的是觀塘帝盛酒店，記者致電該酒店查詢，職員指是應法例要求，15歲以下人士，必須由最少一名成年人陪同入住，14天的總房價是$6,440，酒店提供膳食套餐，一日三餐每人每日$330，住客也可叫外賣，14天檢疫期內無論是回港少年抑或是陪他同住的親人均不能離開房間。至於，15至17歲少年，可在成年人陪同下辦理入住手續，再由父母簽署免責聲明後可獨自入住，但該免責聲明訂明，若少年租住酒店期間發生事故，酒店不會負責。

記者也致電其他酒店了解，另一間可作檢疫酒店的荃灣絲麗酒店同樣有入住年齡限制，但並非15歲，而是以16歲為界線，16歲以下要成年人陪同，16至18歲人士，簽署免責聲明後可獨留。

就留學生返港隔離檢疫的問題，本報正向衞生署查詢。

根據《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H6章），指定高風險地區包括：孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國。由該些地區來港人士，必須要提供72小時內的病毒檢測報告及在香港酒店預訂房間的確認書。

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