國泰大裁員｜港龍今日5航班即時取消 旅客措手不及

國泰航空今早宣佈，港龍航空由今天起停止營運。今日本來有5班港龍航機，分別前往北京、上海、成都、福州及廣州，全部即時被取消。由於消息來得突然，相信有旅客被殺個措手不及，要即時退票及張羅其他航空公司的機票。

根據機管局的資料，取消的港龍航班包括：

今日上午11時30分KA781國泰港龍去廣州、下午4時KA901去北京、下午4時55分KA887去成都、晚上10時35分KA 663去福州及晚上10時50分KA 897去上海。

《蘋果》記者致電國泰港龍熱線查詢航空狀況，職員稱由今日起再沒有港龍機，至於之前購買了港龍機票的乘客，要主動聯絡航空公司辦理退票手續或做更改。

國泰航空集團（包括港龍航空）將整體削減約8500職位，約佔國泰航空集團總數3萬5千個職位的24%。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。由於近月實行凍結招聘及關閉若干海外基地等節流措施，其餘2600個職位現已懸空。

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