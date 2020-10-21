國泰大裁員｜乒乓球港隊小將坐國泰飛上海 對裁員感不捨

國泰港龍由今天起停止營運。今日12班原定由香港出發或返港的國泰港龍航機全部取消。記者到機場了解情況，一號客運大樓離境大堂的B段是國泰及國泰港龍的登機櫃位，早上9時左右人流冷清，辦理登機手續的市民不多。現場也不見國泰港龍停運的告示。

乒乓球港隊代表江芷林現身機場，今日下午她乘坐國泰航班往上海參加國際比賽。她表示，港隊出埠比賽，很多時候也選乘國泰。對於國泰大裁員，她深感可惜，「國泰係本土航空公司，始終裁員唔捨得」，不過經濟差，也無可奈何。儘管如此，她相信國泰裁員對一般乘客影響不大。江媽媽陪同芷林到機場，對國泰甚至整個航空業的前景也感憂心：「嘩！一個人影都冇。」

港人胡先生今日坐國泰航機往上海，下月回程，原定坐港龍由成都返港，暫時未知安排，不過也不感擔心，相信國泰會處理妥當。

對國泰大裁員，胡先生坦言感到可惜。他說：「疫情影響好大，可以理解…始終國泰以香港為基地，有感情，喺飛機上同聲同氣。」他相信國泰的客運量大跌是致命傷，「真係唔掂，我由美國返香港航機，只得30幾個乘客」，相信國泰的營運相當困難。

張先生坐國泰航班往上海，對於國泰大裁員，他坦言不感到驚訝。他說：「當然不太開心，經濟實在受到打擊…在目前經濟環境下，很多人都面對商業上的決定，因為要生存。」他以前回內地工作，很多時坐港龍航班，「對國泰有感情」。

另一位乘客夏先生讚國泰航空服務，「有訊息提醒我，通知航班狀態，可以看到。」他亦坐過港龍，對它「被消失」感到遺憾。

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