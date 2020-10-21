西區反黑打擊收數刑毀 警拘30男女

西區警區採取犂庭掃穴的反罪惡行動，特別針對打擊三合會收入來源。西區反黑組聯同特別職務隊等，昨日掩至全港各區，拘捕19男11女共30人，部份人有黑幫背景，涉及藏有攻擊性武器、傷人、刑事毀壞及非法放數等活動，其間搗破三個非法賭檔，撿獲3萬多元賭款。

西區警區刑事高級督察葉雋熙表示，近月區內涉及三合會暴力及收數案件增多，經連日部署，昨突擊搜查多個地區包括沙田、黃大仙、西環、香港仔等住宅，拘捕3男1女，涉及傷人及藏有攻擊性武器，行動中撿獲涉及黑幫打鬥的武器，包括壘球棍、鐵通、硬膠棍、士巴拿、藏有利刀的長身電筒。涉及的非法收數案件，亦撿獲淋紅油的膠罐、收數紙及陰司紙。

鑑於疫情關係，有牌照的娛樂場所未能正常營業，令不法份子趁機擴充其賭檔，經情報分析，警方昨搗破3個麻雀檔，拘捕主持人及賭客共26人，年齡44至82歲，涉嫌經營賭博場所及賭博，亦由於他們違反限聚令，警方向他們發出違反限聚令的定額罰款通知書。

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