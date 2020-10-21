何俊堯法官再被狙擊 九龍塘大廈外噴油辱罵「狗官」

周二（20日）晚上11時，5男乘坐白色凌志私家車到達九龍塘馬可尼道，其中4人落地，在私人住宅馬可尼大廈和康樂閣外抛雜物，同時在兩棟大廈外牆噴紅油，繁簡夾雜寫上「狗官何俊堯，警察拉人，狗官放人，目无法紀」、「差人拉人，9官放人，正X街」等大字。疑犯其後登上私家車，逃之夭夭。

何俊堯現時出任高等法院暫委副司法常務官，他早前擔任東區法院裁判官時已被建制派群起圍攻。8月12日，何俊堯審理區議員仇栩欣涉襲警案時，裁定仇脫罪，並指作供警員「用大話冚住大話」，隨後便被「藍絲」群起去信投訴，指何官立場偏頗，對警方懷有強烈敵意。立法會議員葛珮帆其後更去信終審法院首席法官馬道立，要求嚴肅跟進，更指何俊堯過去審理多宗涉及反修例示威案時裁決不公，「放生」被告。

9月9日，何俊堯審理去年11月2日一名17歲學生涉嫌藏有攻擊性武器案件，其間何官認為警員證供不可靠，基於疑點利益歸於被告，裁定無罪。中聯辦旗下兩大喉舌《大公報》及《文匯報》翌日隨即發動輿論攻勢，批評何俊堯「放生黑暴」。

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