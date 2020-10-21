國泰大裁員｜港龍空姐大感徬徨 不滿公司無交代清楚：還制服都係經順豐！

國泰航空大裁員今早落實，取消8,500個職位，5,300名香港員工會被裁退，成立已35年的國泰港龍（前身是港龍航空）更即時停止營運，震撼了航空業。。有港龍空姐坦言不滿公司未有交代好離職賠償安排，直指「連歸還制服都係經順豐」，對此難免有怨懟。但她仍然有一個「飛行夢」，故今日不幸被裁後她除了會進修充實自己，也希望將來終有一天仍能重返空姐這行業。

空姐Gill投身航空業任職超過3年，此前在其他公司任職兩年，跳槽至港龍只有一年多。她解釋，自己兩年多前任職公司面臨經營危機，因此選擇轉職至港龍，本以為港龍這類大公司比較安全，長遠可以「保住飯碗」，豈料結果卻是被無情解僱，直言有少少後悔。

她說，很多同事都不滿公司未有詳細交代離職賠償事宜，自己所有事都要看新聞才得知，「連歸還制服都係經順豐」 ，因此十分徬徨。

Gill坦言，國泰當初收購港龍時，港龍經營運作環境不俗，然而當國泰和港龍陷入危機後，又親手將港龍破壞，直言國泰做法對港龍這個品牌十分不公平。

她又直指，長期「無得飛」下，自己曾發出10多封信尋找兼職，但最後只有數次回音，目前她只能依靠底薪過活，而國泰早前推出的「自願減薪計劃」，更令其收入雪上加霜，認為公司應對離職員工安排較好的離職賠償。

Gill亦提到，自己喜歡航空業，希望可以「一世都做」，直至退休，未來也希望能夠重返。然而她感概自己只有3年多經驗，有不少被解僱的空姐資歷比她更深，因此自己長遠將來發展如何仍不肯定。她指，不少同事讀書時就讀護士、教育等學位，他們尋找新工並不困難，但自己修讀則是航空相關的高級文憑，因此打算趁機報讀幼兒教育進修，增值自己。

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