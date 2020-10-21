深水埗美心遭4男掟汽油彈腐液 17歲中學生事隔9個月被捕

深水埗元州邨一間美心西餅店於今年一月初被4人用硬物打碎玻璃櫥櫃，之後投擲兩樽已點燃的汽油彈，並在擺滿麵包的貨架上淋通渠水，一名顧客的雙腳被濺中，之後逃之夭夭。警方於現場發現一個紙袋，內裡放有兩支未使用的汽油彈及多支卡式石油氣，相信是4名兇徒留下。警方其後翻查閉路電視，至昨日於深水埗區拘捕一名17歲青年，涉嫌干犯「刑事毀壞」、「縱火」及「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」。

深水埗警區重案組第一隊陳文靜督察指被捕青年犯案時只有16歲，在港島東區一間中學就讀，他早前涉嫌在今年8月31日在旺角非法堵路被捕，當時警員在他身上搜出一張屬於地區性新聞平台的記者證。由於案件仍有3人在逃，稍後不排除有更多人被捕。

據了解，警方於8月31日指一名17歲《馬聞》記者涉嫌將雪糕筒踢出馬路「堵路」，之後向他發出告票，《馬聞》其後在fb專頁發文表示，曾於今年6月向有關人士發出一張臨時記者證，雙方協議有關證件只屬一次性，及只可用於採訪馬鞍山區內事務。有關人士於8月30及31日在馬鞍山區外所進行的活動，並不屬於《馬聞》授權的採訪職務，相信由《馬聞》發出的「臨時記者證」亦是從青年背囊搜獲，未能理解警方何以聲稱有自稱記者人士作出被指稱的違法行為。

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