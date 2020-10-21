國泰大裁員｜空服員為保工作 無奈簽不平等條約

國泰航空今日宣佈大裁員，除了放棄「國泰港龍」品牌令人嘩然，裁減5300名駐港員工亦致怨聲載道。國泰裁員風暴來臨前一個月起，《蘋果》追訪7名不同年資的國泰空中服務員並記錄其心路歷程，直至今天記者再聯絡他們，得知當中1人被裁，1人未能聯絡上，另外5人則收到國泰發出的新合約，惟其中二人因不滿新條款而暫時未簽署新合約的同意書。

現時國泰空中服務員主要分兩種合約，月薪制及時薪制，前者包括底薪、職級津貼及額外飛行津貼；後者則按飛行時數計算，公司每月發放最少70小時工資。但據國泰今日向空服員發出的新合約，所有職級的空服員都劃一薪酬計算，包括基本月薪及額外飛行津貼，兩者都會「封頂」，該同意書亦有註明，若在下月4日前未有簽妥相關文件者，則視作放棄空中服務員職位。

由於新合約備受爭議，其中一名表示不滿的空中服務員認為新合約條款不合理，「好多人都話寧願俾佢炒，都好過而家要面對咁唔合理嘅條款」，她期望工會在未來數天可與國泰洽談，保留原有的合約，但坦言即使最後無法如願，亦會在限期前簽署同意書。另一名未有簽名的受訪者則因已另覓高就，決心放棄職位。

此外，3名空中服務員已簽署同意書，但仍對國泰的新約感到不滿。其中一名空姐透露，空中服務員的工作性質本屬多勞多得，「我哋呢份工好就好在有得揀生活模式，想搵多啲錢下個月咪調多啲機囉，呢排身子弱咪飛少啲，但而家冇呢支歌仔唱，同初入行時國泰向我介紹呢個職位嘅工作性質完全唔同」，然而，她對公司依然抱有一絲希望，盼在數年後航空業復甦後，國泰可把合約重新調整。另一名受訪者形容新合約內容為「不平等條約」，但為保工作，不得不簽。

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