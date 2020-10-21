涉家暴男縱火墮樓亡 政府化驗師今到場搜證

昨晚9時許，元朗教育路寶城洋樓13樓一單位起火焚燒，其間77歲男戶主由單位墮下，倒卧平台，最終不治。警經調查後懷疑有人縱火圖引爆石油氣，最終攀窗墮樓亡。今晨約10時，政府化驗師、探員及鑑證科人員，重返案發單位搜證調查。

起火單位熏黑，有玻璃窗破爛，調查人員暫未撿走相關證物。起火單位兩房一廳，房間內發現有石油氣罐，其中一扇窗花打開，警方懷疑有人縱火圖引爆石油氣罐，但最終攀出窗外墮樓亡，消防員到場及時移走石油氣罐，單位則嚴重焚毀。

據悉，男死者姓陳77歲患有長期病，兩年前與姓曾前妻因家暴問題離婚，前妻遷出後陳獨居上址，本月10日，陳到醫院覆診，前妻返回單位撿回個人物品，陳返家時狹路相逢，兩人因金錢財產問題罵戰推撞，有人涉打傷女方，保安員報警。事後，陳涉嫌普通襲擊被拘控，案件將於22日即本周四提堂。

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