陳同佳案｜潘媽媽呼籲李家超「釋放」陳同佳翌日 報章放風指陳同佳一兩個月內或離開安全屋 管浩鳴：我不清楚

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎後潛逃返港的港人陳同佳，本周五便出獄滿一年，但至今仍未兌現赴台自首的承諾，更繼續住在由公帑支持運作的警方安全屋，無限期享受免費食宿及警察保護，引起社會各界包括潘媽媽的質疑，潘媽媽昨日即前往政府總部向保安局長李家超第二度發出公開信，促請當局盡快「釋放」陳同佳離開安全屋，讓陳可早日辦理赴台灣的簽證以便自首。今日親政府的《星島》日報發表評論文章時，突聲稱「據聞當局已有計劃讓陳同佳未來一兩個月內離開安全屋」，令人關注是否香港特區政府放風，企圖為它在陳同佳案中的「不作為」態度降溫，但有關消息是否屬實亦令人疑問。

對於陳同佳是否真的一兩個月內將離開安全屋，一直協助陳同佳的管浩鳴牧師今晨回應記者指「我不清楚」，但管牧認為現時的重點不是安全屋，而是怎樣赴台的問題，「我覺得最重要是解決去台灣的手續，因在疫情下兩地往來必須要簽証才可上機」。

有記者追問管牧若陳同佳離開安全屋，陳會否自行去金鐘的台灣經濟文化辦事處自己辦入台證？管浩鳴牧師回應指：「如果有需要他（陳同佳）自己去的話，當然會去。但我暫時沒有收到信息通知要他自己去。」潘媽媽今晨則表示，對陳同佳可能將離開安全屋的傳言，暫時不作回應。

據今日《星島日報》刊登的評論文章【大棋盤】，指預料陳同佳快將離開安全屋，內文指「據聞，當局已開始安排讓陳同佳離開安全屋的計畫，預計在未來一、兩個月就會離開」，但該篇評論文章質疑若陳同佳真的獲准離開安全屋是否真的是好事，「屆時陳同佳變成一個真正的自由人，這又是否潘媽媽所樂見的呢？」不過該文章並無透露有關消息的來源，甚至沒有提及曾否就此傳言向政府或管浩鳴求證，故陳同佳將離開安全屋一說的真實性仍存疑問。

事實上過去數星期，無論是潘媽媽還是外間輿論，不少都是質疑香港特區政府在敦促或協助陳同佳赴台自首一事做得不夠，令陳同佳赴台無期。不過《星島日報》上述【大棋盤】文章，卻反過來有為政府護航及開脫之嫌，文中聲稱陳同佳未能到台灣投案，「現在的阻力完全在台灣身上，是台灣拒絕向陳同佳發出入台證，換句話說，現在是台灣「放生」陳同佳。」。

文中又為政府及警方容許陳同佳無限期免費住安全屋的爭議護航，聲稱當局讓陳同佳住安全屋，其實亦是限制了他的自由，是一種變相監禁，同時亦是防止陳同佳改變赴台意願的方法，不過文中同樣無解釋以上的說法究竟是作者的猜測還是來自政府的消息人士。

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