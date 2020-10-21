國泰大裁員｜員工早上返國泰城 氣氛凝重

傳聞已久的國泰航空（293）大裁員今早落實，港龍航空將停止營運，今天開始生效，由旗下快運航空營運港龍航空的大部份航線。國泰航空將取消8,500個職位，包括裁減在港的5,300名員工。《蘋果》記者到國泰城直擊狀況。

今早8時半開始，一批批職員陸續返回國泰城上班，只是沒有人知道，進入辦公室後會否接到「大信封」，現場氣氛甚為凝重，沒有員工停下腳步回應記者提問。當中也有穿着制服的空姐，拖着手提行李現身，但同樣沒有停步接受訪問。

由於國泰大裁員已是「事先張揚」，近30間本港及外國傳媒，一早已經在國泰城外守候。國泰劃出採訪區，規定記者在採訪區內活動。

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