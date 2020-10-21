國泰大裁員｜難以接受決定　港龍工會：同事就係家人 幾多賠償都彌補唔到

國泰航空今早宣佈國泰港龍由今天起停止營運，港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻下午在國泰城外見記者，她坦言國泰集團作出今次重大決定，事前沒有任何消息及方向，亦沒有與港龍的員工進行商討，對此感到非常遺憾及不滿，「好唔開心，消息嚟得咁突然……港龍係我哋嘅屋企，係我哋終身職業，而我哋嘅同事就係我哋嘅家人，我哋冇時間冇機會同我哋屋企人道別，呢一種方式係好難以接受，幾多賠償都彌補唔到港龍之間嘅團結文化」，並對自己是港龍航空的一份子感到驕傲。

梁佩韻透露從沒考慮國泰集團會即時停止營運國泰港龍，所有員工即時離職，言談間，她多次哽咽，認為國泰集團並無盡力保留港龍，「咁大嘅決定，員工想有討論空間 ，需要知情權，需要透明度…冇諗過會有呢個結果 ，我哋從來冇諗過喺呢個環境下失去自己的家，當然對對國泰集團表示不滿，現階段事實就係咁，（國泰）好似冇盡力做到」。

她續指被遣散員工獲得的賠償「好過勞工法例」，遣散費亦不會以員工強積金對沖，又明言工會的宗旨是「不裁員，一個都不能少」，暫時未有下一步的行動，稍後會經過不同渠道收集會員意願及意見，自己亦沒有特別打算，只能努力為會員走最後一步，「公司方面我哋就冇具體時間，當然會keep住聯絡會員……啱啱同事先收到通知，都要調節心情先知下一步點做」。

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