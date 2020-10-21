國泰大裁員｜10年資深艙務長泣不成聲 入行回憶湧上心頭：點解自己被選中

國泰航空大裁員今早落實，將取消8,500個職位，包括裁減在港的5,300名員工，當中2,000人來自空中服務員。有資深員工為公司奉獻多年，最後仍慘食「無情雞」，對此十分傷感，坦言希望公司能解答「點解自己係被選中一個」。

艙務長Zoe（化名）在國泰任職逾10年，她接受訪問時一度泣不成聲，坦言在公司公佈裁員消息前一晚，心情十分忐忑，整晚都睡不好，與過去一起接受培訓的同事聊天，憶述當年的開心事。

至今早7時，Zoe一反過往習慣早早起身，一件事查看同事whatsapp群組接收最新資訊，其後發現包括自己陸續有人開始都不能登入公司系統。她坦言雖然早作心理準備，但不能登入公司系統一刻也感到十分傷感，自己和不少同事一樣，情緒波動都很大，大感不捨，過往見工、入行受訓、記航機種類、記設備擺放位置等回憶紛紛湧上心頭。她相信，不少被迫離開的同事，都希望公司能解釋以何標準決定解僱名單，「同事最想知道，點解自己係被選中一個」。

不過，Zoe直言如果航空業復蘇，即使人工遠遜以往，仍選擇重投航空業，「因為我真係很鍾意呢份工，我仍好想去睇呢個世界……呢份工給予我們好多機會，去唔同地方逗留，去唔同地方接觸當地人，真係增廣見聞」。

Zoe又感概，自己投身航空業前，性格內向，「個人好『摺』」，不太懂得和人溝通。直至她入行後，慢慢懂得如何彼此合作、處理突發情況，至晉升艙務長後又了解到帶領團隊，維持同事間良好工作氣氛，「每一次工作，我都向自己講，希望所有跟我共事同事都開開心心」。因此，她認為自己在航空業所學的事，對將來就業有幫助，寄語離開同事們不要灰心，「大家都唔好灰心，因為天無絕人之路，我相信天關咗一扇門，會開另一扇門俾你」。

是次被裁的資深員工不僅只有Zoe一類10年員工，甚至連1996年之前入職的舊制月薪制員工也涵蓋在內。有消息指，國泰曾向這些員工提出替代方案，容許員工可轉時薪制新制留職，然而有員工擔心轉制後失去保障，國泰可在一年之後便再度裁員，屆時賠償會遠遜舊制，因此決定提早離職，另覓出路。

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