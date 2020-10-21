九龍城私家車變炮彈飛車 的士被撞鏟行人路

九龍城早上發生一宗驚險交通意外。早上11時許，一輛的士沿亞皆老街東行，至播道醫院對開時，突然被一輛從後駛至的白色私家車撞及車尾。的士其後撞攔鏟上行人路，撞上大廈圍牆始停下，車頭及車尾嚴重損毀，而涉事私家車車頭亦有損毀，事後停在馬路上。事件中，71歲姓杜的士司機報稱頸及手受傷，送往伊利沙伯醫院治理，警方正調查意外原因，案件列作交通意外有人受傷，暫無人被捕。

事後有人將事發一刻的車cam片段放在fb群組，當時的士正沿亞皆老街東行，車速正常，但涉事的白色私家車則從後駛至，車尾冒出白煙，車速甚快，之後更撞上的士車尾，發出一聲巨響。的士如「打保齡球」般被撞上行人路，掃毀約一米欄杆，幸當時路上未有行人，所以未有途人受傷。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！