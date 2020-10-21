國泰大裁員｜資方拒節流 擬用開工不足日子的月薪制定2,000人遣散費 工會：對管理層相當失望

國泰空中服務員工會主席王思敏今正午在國泰城外表示，管理層暫時只是交代有2,000位機艙服務員要離開（被裁）。工會對這個決定表示相當失望，因為公司對工會早前提出的節流計劃並沒有採納，「他們表示做不到（節流計劃）」。王思敏續稱離職補償計劃已經有定案，初步得悉是員工的強積金不會用作對沖離職賠償，另外被裁員會多收一個月的賠償；之前曾參與無薪假計劃的同事，已扣除的款項均會退還。

但她坦言不覺得補償計劃非常豐厚，反指工會曾向管理層提出的自願離職計劃，比這個更好。工會原希望在強積金不對沖之下，能再給員工（自願離職者）賠償數個月薪酬，但管理層最後只願給多一個月賠償。

王思敏指據悉今次裁員的補償計劃已經有定案，初步得悉強積金不會對沖，另外有多一個月的賠償；之前曾參與無薪計劃的同事，扣除的款項均會退還。

不過用作計算離職賠償金的月薪基礎，勞資雙方看法卻有分歧。王思敏指出，工會曾向公司提出遣散賠償以疫情前12個月的平均月薪作計算基準（記者註：因當時航班正常，國泰空姐月薪遠高於最近一年的吊鹽水的狀況）。但國泰管理層１堅持以過去12個月的平均月薪計算，鑑於過去大半年，員工被要求放無薪假，月薪大減，故以月薪作基準來計算的遣散費亦難免會受影響，工會對國泰有關計算方法表示失望。

一直有傳言指國泰員工縱可以留下，仍須簽署新合約，即是極可能要減薪，工會指今日下午將再約見管理層，商討（未被炒員工）新合約的事。王說：「視乎同事意願才決定下一步行動，相信同事這一刻都好傷感，都是大家熟悉的同事離開，目前要妥善安撫他們。」

她直言「員工士氣低落了一段日子，目前情況相當差。」王思敏又指，之前曾去信特首林鄭月娥，林鄭將國泰的情況轉交運房局，但局方至今沒有回覆，對此工會表示相當失望。

至於被裁員工，王思敏指各階層都有，但不清楚年資，亦未了解哪個職級是重災區。她指目前面對的困境，只是兩至三年的事，不希望是長遠的合約改變。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！