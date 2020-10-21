何文田七人車阻路 兩男女除口罩上九巴粗口鬧人 男子事後被捕

網上近日流傳一段片段，可見一輛九巴駕駛期間，懷疑因前方七人車停泊在路邊，無法前行。車長遂落車勸七人車司機駛走，豈料七人車上兩男女竟發難，未有戴口罩情況下登上九巴粗口橫飛大吵大鬧，又辯稱事前有兩架巴士能夠通過，要求司機道歉，乘客不滿為司機抱不平，兩男女由走入車廂對罵，現場相當混亂。片段曝光後引起網民熱議。

今日（21日）晚上警方見記者，指事件發生在昨日（20日）早上6時，地點為何文田常盛街。九龍城警區反黑組第一隊主管黃昭婷督察表示，九龍城警區刑事部人員留意到片段流傳後主動介入調查，並於今晚8時拘捕其中一名涉案30歲男子，涉嫌「在公眾地方行為不檢」及違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》。目前，警方仍在調查案件，不排除更多人被捕。

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