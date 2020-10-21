抗暴之戰｜7.21恐襲15個月 二代美國隊長再度被捕

今日是元朗7.21恐襲事件發生至今第15個月，有網民發起於元朗Yoho Mall聚集。然而，警方一早已嚴陣以待，在商場和西鐵站一帶重兵佈防，其間截查並帶走至少一名身穿藍衣的年輕市民，未知所犯何事。

至晚上7時許，人稱「第二代美國隊長」的姓馬男子在商場中庭出現，據知一度高呼「光時」口號。其後大批警員闖入商場，將二代美國隊長帶走，其間亦截查部份途經街坊。至晚上8時許，警員陸續收隊，現場恢復平靜。

30歲的馬先生是示威常客，常以美國隊長打扮出現，故有「第二代美國隊長」之稱。他自9月初開始被警方以不同罪名拘捕，連同今次是近兩個月以來第6次被捕。上周四（15日）他在金鐘太古廣場悼念梁凌杰逝世16個月的活動中，因高呼「光復香港」、「時代革命」及「香港獨立」等口號，而被警方以涉嫌違反《港區國安法》將他拘捕，至兩日後（17日）獲准保釋候查，但須於11月中旬向警方報到。

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