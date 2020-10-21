連爆11間村屋涉150萬財物 3男落網

3名中港賊人專覷低設防獨立屋，個多月來在7區爆竊11間村屋或獨立屋，涉及財物150萬元，警方日前在將軍澳區拘捕2名本地男及1名內地男子涉爆竊，並在賊人名下的車輛撿獲犯案的爆竊工具，警方不排除有同黨在逃，正跟進調查案件。

新界北總區刑事助理指揮官莊成逸講述破案詳情時表示，警方於本月5日晚上約10時接獲報案，指在大埔大窩西支路一村屋的門窗被撬，懷疑被人爆竊，損失財物共值約25萬元。大埔警區刑事部人員接手，根據線報及經深入調查後，鎖定一名目標男子及其私家車，發現他與同黨涉及7個地區共11宗的爆竊案，包括大埔2宗、屯門3宗、西貢2宗、荃灣1宗、沙田1宗、將軍澳1宗、堅尼地城1宗，涉及金額及財物約150萬元。其中最大宗損失發生於西區，戶主損失90多萬元，包括名錶及鑽飾，至少一宗涉及5000元財物，大部份賊贓相信已變賣。

警方經調查後於本月19日下午，在將軍澳區拘捕2名分別姓鄭及姓莊(同為25歲)的本地男子和一名姓羅(38歲)內地男子，涉嫌爆竊。其中莊男為集團主腦，與鄭報稱為送貨跟車工人。而羅姓內地男子一度反抗，其後被警員以胡椒噴劑制服，一名男警在拘捕過程中受傷。內地漢涉嫌未能出示有效身份證明文件、襲警及非法入境被捕。２本地男在案中主要負責「睇水」，而內地男則落手爆竊，至於本地男如何招攬內地漢作團夥，則有待警方進一步調查。

警員於將軍澳現場兩輛屬被捕男子的私家車內撿獲一批懷疑爆竊工具，包括有繩索，懷疑與案有關。據悉，被捕男子駕駛自己名下的車輛犯案，是當一旦遇上警方截查，可以運輸送貨為由，訛稱自己工作中而裝有工具。

警方指大部份遭爆竊的獨立屋多在一樓或以上，賊人除爬水渠外，亦利用繩索攀爬，警方建議戶主應在趟門加上軌道，或強化玻璃窗的保安系統等，尤其現時天氣轉涼，戶主熄冷氣打開窗戶，但往往入睡後未有關窗，以致令賊人有機可乘。

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