國泰大裁員｜港龍空少斥決定倉卒扼殺同事努力 感嘆共患難卻被犧牲

國泰航空大裁員今早落實，港龍航空即時停止營運，將取消8,500個職位，包括在港5,300名員工。有港龍空少批評，公司裁員決定倉卒，對自己早前與公司共患難，如今卻被犧牲感到十分無奈，強調決定無疑扼殺他們辛辛苦苦經歷過的專業訓練。

港龍空少Tom入行未滿一年，本身打算在航空業長時間發展，但最後卻被裁員。他表示，自己雖然仍未收到解僱通知電郵，但新聞已寫明港龍停止營運，自己也不敢有厚望。他直指，自己早前已選擇兩輪自願無薪假，與公司共患難，然而最後卻被公司犧牲，十分無奈。

Tom強調，空中服務員並非花瓶，事前亦要接受7至8星期的專業訓練，現時突然被炒，令他感到這些專業訓練被白費。他坦言，自己辛辛苦苦考入航空業，但「飛咗半年」便因疫情不能工作，中間放了無薪假及扣減底薪，每個月只有6000多元生活，最後落得裁員下場，認為公司對離職員工的賠償方案根本「補償唔到啲乜」。他又提到自己雖然年資尚淺，但很多同事是為港龍付出多年，十分熱愛這間公司，認為他們值得更多補償。

Tom又指出，公司大規模裁員一定是籌備已久，但員工卻是蒙在鼓裏，要留意各大傳媒新聞才得知，坦言連記者「都知得快過我哋員工」。他又提到即使公司今日有向受影響員工發電郵通知，但據了解內容也沒有清楚提及任何離職安排，就連員工制服都要透過順豐交還，令人百思不得其解。他提到同事之間氣氛很差，由失望、絕望，變成對蒙在鼓裏的憤怒。

Tom亦批評國泰作為歷史悠久大公司，然而裁員安排卻顯得失誤，認為公司應主動提早數個月通知員工，讓同事做好心理準備。他續指，有被裁走的前輩在國泰收購前已於港龍工作，國泰是次向他們開刀無疑是扼殺他們努力，感嘆國泰一下子將港龍35年來建立的品牌一筆勾銷，對港龍相當不公平。

被問及是否有謀定後路，Tom提到自己投身航空業前的職業是舞蹈員，打算離職後暫時接Freelance工作維生。至於未來復蘇後是否重投航空業，Tom指雖然目前仍不捨得目前工作，但經歷疫情後，對航空業已沒有太大信心，目前仍未決定。

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