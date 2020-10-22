司機以身擋溜前綠VAN 慘被夾在兩車之間重傷

香港仔湖南街一小巴總站，凌晨零時許，一名專線小巴司機，站在車旁行人路吸煙等候車位期間，懷疑未有拉緊手掣，小巴突然向前滑溜，司機發現後立刻走到車頭，以手及身軀圖阻擋小巴前進，惟難以螳臂擋車慘被夾在小巴與前面一輛警車之間，腳部受傷重創，候車乘客見狀，立刻上前協助將小巴倒後救出司機，傷者右腳重創大量流血，由救護員送院搶救，小巴車頭裝有行車記錄儀，警方正調查意外原因，肇事小巴被拖走檢驗。

現場為湖南街N51S專線小巴總站，當時一輛警車停在總站內，準備接走辦案完畢警員離開，而傷者駕駛小巴抵達總站，見站內有警車停泊，於是停在警車後面等候，其間落車站在左邊車旁準備吸煙。

據熱心救人的小巴乘客楊先生表示，自己是職業司機持有多類駕駛執照，當時準備等候乘搭另一線的小巴，事發時，聽到司機拉手掣聲，然後見小巴司機落車準備吸煙，「佢包煙都未攞出嚟，突然間架車郁，佢即刻衝過去，嗌住佢唔好喇，撞咗咪算囉，可能佢想繞過車頭，再開司機門拉手掣」，結果被夾在小巴與警車中間，於是立刻登上小巴，波棍當時在「N波」，於是入「R波」將小巴倒後，再將被夾司機扶到行人路，警員發現後前來協助，起初不見傷者流血，但突然間的血就湧出來，可能傷到大動脈。

據小巴線的打理人表示，受傷司機駕駛N51S線小巴已10多年，當時是最後一班車，完成便可以收工。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！