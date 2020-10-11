凶宅陷阱｜六屍命案凶宅多次轉售出租 外籍租客反問記者：為何要畏懼？

本港凶宅雖多，但不少「著名」凶宅早已成功租出，《蘋果》走訪多區，發現凶宅能獲租出有很多原因，例如租金特別便宜、租住者是不怕鬼神論的外籍租客。其中曾被形容為「全港第一凶宅」的荃灣太原樓六屍命案案發單位，現時即由一家六口孟加拉籍家庭租住，戶主直言冇有怕，因不相信有鬼魂存在，入住後從未驅鬼辟邪，更反問記者「為何要畏懼？」不過亦有租住「石棺藏屍案」凶宅同層單位租客不滿，因租樓時從沒想過要與凶宅為鄰，言談表露出對地產代理當初疑似隱瞞凶宅存在的做法感到不滿。

荃灣中心太原樓一低層單位內，1996年發生一宗轟動全港的六屍命案。住客陳英祥因生意失利而患上抑鬱症，並於家中自製毒氣室，與妻子、三名兒女及兩表弟開煤氣自殺，最終陳獲救，其餘六名親屬則不幸喪命。該單位因涉死亡人數多，一度被評為全港「最凶」單位。但根據土地註冊處，該單位自1997年起竟已轉售7次，於2017年以207.5萬元轉手予一名外籍人士。

記者到訪上述太原樓單位，現住客為一戶孟加拉籍家庭。不願透露姓名的女戶主表示，與業主簽了兩年租約，但租金其實與市價相差無幾，簽約時才獲告知單位為凶宅，但她並不清楚命案詳情。她續指，與5名家人入住9個月內，沒有怪事發生，他們不相信有鬼魂存在，亦不感到害怕，更反問「為何要畏懼」？她與家人從未有做任何事去辟邪，只作平常的禱告。同層亦有入住太原樓多年的鄰居表示「有咩好驚呀」？

荃灣DAN6工廠大廈於2016年曾發生一宗「石棺藏屍案」，28歲男子張萬里因錢債糾紛而遭人用哥羅芳殺害，並被封於水泥石棺內。根據土地註冊處，原業主於2015年以288萬購入該單位，卻於2019年以178萬元易手，虧蝕近一百萬。

記者到訪DAN6工廈視察，事發單位大門上方掛有一面八卦鏡，疑似是有風水辟邪的用途。據悉該鏡自揭發凶案後，一直懸掛於門上至今，而單位亦有人租用，惟該外籍戶主拒絕接受訪問。

凶宅鄰居George與太太Indira則表示，其單位約600平方呎，月租一萬元，較樓上相同單位便宜近3000元。他們簽租約前知悉工廈內曾發生凶殺案，惟經紀未有向他們提及凶宅原來為同層單位。兩人坦吾對經紀疑對凶宅位置有所隱瞞一事感不高興，又指若在簽約前了解有凶宅在旁，便會爭取進一步降低租金。但他們指出，在單位內未曾感到不適或害怕，又稱相信新世代的人對凶宅不會有太大忌諱。

至於2013年發生周凱亮謀殺雙親碎屍案的大角咀海興大廈，亦在2017年遭強制拍賣，由恒基兆業地產有限公司以底價16.89億投得，原址將重建為住宅「利奧坊‧曦岸」，預計2021年竣工。

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