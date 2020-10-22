麗翠苑11歲小六女生遭摸下體非禮 19歲孌童大專生被捕

長沙灣發生一宗嚴重風化案。一名19歲大專生周三（21日）尾隨一名11歲小六女生進入麗翠苑的寓所，之後更在女童入屋時，伸手撫摸女童下體，家人隨即報警求助。警方在區內向街坊派發問卷，其間於東京街附近發現一名可疑男子正尾隨另一女童，似有所圖，於是將他截停，經了解後證實他為早前非禮女童的男子，探員又在他手機內發現大量裙底相，遂以非禮、遊蕩及破壞公眾體統將他拘捕。

周三（21日）傍晚6時許，一名11歲身穿校服的小六女生補習後，獨自由旺角返回長沙灣的住所，其間一名陌生男子由港鐵站開始尾隨女童。男子跟隨女童進入麗翠苑一幢大廈，並尾隨乘搭升降機，當女童入屋準備關上鐵閘時，男子竟衝上前撫摸女童下體，幸當時單位內有人，將男子嚇退。

警方收到報案後，探員翻看大廈及附近的閉路電視片段，終鎖定一名男子，至今日動員30名機動部隊成員及50名探員在區內進行問卷，搜尋涉案男子。至下午5時許，探員於東京街發現一名外貌特徵、身型及衣著與案發時相似的男子，於是一直暗中跟蹤，發現該男子亦正尾隨一女童，似乎另有所圖，探員隨即上前將他截停。探員在男子手機內發現大量裙底相，其中一張相片屬於一名與他相識的未成年少女，初步調查後以涉嫌非禮、遊蕩及破壞公眾體統將他拘捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

據了解，被捕男子主要以年幼或未成年少女為「目標」，之後在附近港鐵站尋獲「目標」後會尾隨她們，而他曾經涉及多宗性罪行案件，他現正被扣留調查，警方正追查是否有更多受害者。

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