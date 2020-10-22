解放軍沙頭角靶場疑射TG 刺鼻氣味襲小坑新村

解放軍沙頭角路新圍軍營的練靶場，今午進行訓練時疑發射催淚彈，刺鼻的催淚氣體隨風飄至鄰近的小坑新村，令村民非常不適難受，警方發言人則表示暫時未收到類似報案。

小坑新村原居民何女士表示，練靶場差不多每日都有訓練，經常聽到真槍實彈的「砰砰」聲，但亦未算嚴重影響村民生活。不過，今日下午2時許，何女士突然嗅到刺鼻的氣味，非常難受，過去未曾遇過，但第一時間已想到與解放軍訓練有關。

何女士往練靶場方向查看，隨即看到有白煙在練靶場冒出，而且白煙並無快速消散，並會沉在地面一段長時間，「我唔肯定係催淚彈，我未聞過，但啲煙好刺鼻，而且佢係幾支煙射上天，跟住跌落哋再冒煙」。何女士稱，刺鼻氣體由下午2時開始，至傍晚6時仍斷斷續續傳出。

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