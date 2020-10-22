陳同佳明日限期前未赴台 潘母：「逾期絕不求情！」

【20:11】新增陸委會陸發言人邱垂正指，陳同佳案台方絕無使用其他議題交涉交換之考量

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎後潛逃返港的陳同佳，明天（23日）是他在香港因洗黑錢罪服刑出獄滿一年，亦是死者潘曉穎潘媽媽設下「最後限期」的日子，但至今陳同佳仍未兌現赴台自首的承諾，潘媽媽今午接受《蘋果》訪問時神情難掩失落，她指對殺女兒的疑兇仍逍遙法外感難過，心情低落。對陳至今未取得台灣簽證感到莫名其妙，她指現時陳同佳赴台投案自首要經3個步驟，希望陳同佳馬上起行，她重申為促成陳赴台，願意當中間人角色誠意邀請港台雙方促成事件，希望港台兩地警方，明日聯絡她，讓她可以讓雙方落實會面詳情，但強調「逾期絕不求情！」

過去一個月，為女兒潘曉穎被殺案四出奔波的潘媽媽，體形日漸消瘦，她每日留心港台報道，希望知道陳同佳可以怎樣去台灣，她指經了解有3個步驟，「第一步驟係香港刑偵人員將陳同佳口供及證據，交畀台灣，雙方警察要有聯絡；其次陳同佳要填好辦理入台簽證表，包括提供一張2吋白底證件相、身份證複印本同護照，親自交畀台灣經濟文化辦事處；最後一步就係登上赴台交通及航班。」

潘媽媽稱希望港台雙方能盡快會談，結束隔空對話僵局，她非常願意充當中間人，邀請港台雙方坐下對話。至於管浩鳴聲稱提到陳同佳國語不好，潘媽媽指據她了解，台方所有窗口職員，都通曉流利廣東話、英語及國語，甚至可以安排翻譯，相信陳同佳辦理證件上溝通方面完全不成問題。

潘母望成中間人 安排港台兩地警方落實會面

明天就是陳同佳在香港出獄一年，潘媽媽對遲遲仍未能替女兒討回公道感難過，她說現階段難以評估陳同佳赴台機會，「好唔開心，最近奔波幾個星期，都冇結果......但我仍願意做中間人，希望港台兩地警方，聽日聯絡我，等我可以安排雙方落實會面嘅詳情。」

談及明天亦是潘媽媽早前設下為陳同佳赴台投案求情的最後限期，潘媽媽斬釘截鐵表示，「逾期不求情！」、「聽日23點59分佢仲唔返去，我一早講咗唔會幫佢求情。」

女兒沉冤未雪，潘媽媽看着女兒照片，想起在天國的女兒默默流淚，「阿女你好嘛，好掛住你，無論幾咁艱辛及困難，媽咪都會為你討回公道。」

就潘媽媽的設限明日屆滿，有傳媒向管浩鳴牧師查詢，管或陳同佳會否就事件作出回應，管牧僅回覆稱：「我相信現在最重（要）是能取得入台簽證，同佳的代表律師正努力處理中，希望會有新的進展。如有進一步消息再通知大家。」

陸委會發言人邱垂正今日被問到台方處理陳同佳案，是否有在中間與港府交涉台方駐港代表履新的事宜時強調，就陳同佳案台方希望彰顯司法正義，早日還給被害者及其家屬公道的決心與立場明確，絕無使用其他議題交涉交換之考量。邱批評港府一年多來毫無作為，令嫌疑犯逍遙法外，稱「裝睡的人實在叫不醒」。

潘媽媽日前曾向保安局局長李家超發公開信，要求香港將疑犯口供及證據交予台灣，但之後台港雙方雖作出回應，但始終處於膠着狀態，李家超當時回應指現時沒有法律容許港台進行司法協助，批評台方以此作接收通緝犯前提是「製造障礙」及「無理取鬧」，將責任推卸給台灣稱「要靠台灣先可以打開窗口同大門，鎖匙唔喺我度，窗口唔喺我度，我等緊佢做應做嘅嘢。」 而台灣陸委會指李家超言論是「情緒性發言」，呼籲港府盡速與台灣商討解決方法，還被害者及其家屬公道。

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