國泰大裁員︱4鄉音大媽自稱中資機構職員 國泰城外派傳單「挖角」

國泰航空昨日宣佈在港裁員5,300人，旗下的港龍航空即日停運。《蘋果》今早（22日）再次到達國泰城外視察。就現場所見，大部份員工如常上班，有保安及國泰員工於傳媒區外通道及鄰旁天橋上駐守。

早上11時，有4名中年女士在國泰城外四處徘徊，又向現場傳媒詢問「幾時有空姐嚟呀」，其後再走近辦公室大樓，不時向身穿制服的機組人員派發單張。

記者上前詢問，該4名女士表示她們為一間中資機構員工，並操濃厚鄉音回答：「我哋都係前一日睇到新聞，知道航空業有好多人失業，我哋都係一間中資機構嘅，內部都有好多專務嘅，（來國泰城）幫公司做個宣傳咁樣。」她們續向記者派發附有其個人卡片的宣傳單張，上面寫有「誠聘英才」及「疫情底下保証有人工加！全力支援5大行業」等字句。

她們稱，今日到國泰城派發招聘單張是自發行為，更謂「你唔好擺上網大肆宣傳，我哋都係想幫到佢哋（國泰員工）㗎啫」，其後陸續登上一輛七人輛離去，全程逗留約半小時。

國泰城今早一片愁雲慘霧，不時見到有身穿便裝的外籍人士手持恤衫等衣服離開國泰城，但亦有市民踩單車到國泰城外拍照留念。

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