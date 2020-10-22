國泰大裁員︱空服員開社交平台發放正能量 助同事轉發招聘廣告

本港航空業龍頭國泰集團敵不過疫情打擊，昨（21日）宣布史無前例的裁員重組，集團全球削減8,500個職位，其中約5,300名以香港為基地的員工慘成犧牲品。不論是否在被裁名單中，一眾空中服務員在社交群組踴躍討論國泰的處理方式，包括解僱賠償和新合約制等細節，有人則在社交媒體開設平台，協助轉發招聘廣告和讓空服員宣傳其自家生意。

新合約條款令留任員工噓聲四起，引起廣泛討論，新約訂明為「permanent（永久）」，有人擔心即使航空業復甦後，原有的工資計算方式和福利無法逆轉。有倖存的員工在社交群組批評國泰「當我哋係奴隸」、「蝦得就蝦」，大部份人提倡「唔簽住」，盼工會可與公司周旋。有人憂慮按照新合約條款變相減薪後，「簽咗即係永恆咁得萬幾兩萬蚊收入」。有人更憂慮在航空業寒冬未捱過之時，短期內或會出現第二波裁員，屆時將按照新的計酬方式決定賠償金額，「賠個數會細好多」。

另一方面，被裁的前線員工難免意興闌珊，在各群組亦掀起討論，除了「洗版」式的打氣字句外，亦有人討論如何計算賠償和歸還制服等細節。有重新振作的員工則在社交媒體開設「crew後重生委員會」，協助空服員宣傳自家生意，如瑜伽課程、植眼睫毛服務等，各行各路之際繼續互相激勵；亦有人開始「crew界互助推廣」平台，協助轉發招聘廣告。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！