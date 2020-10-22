劫超巿兩萬元𠝹傷女東主 女刀賊落網

黃大仙下邨龍樂樓地下一間超級巿場，周二晚遭一名獨行女刀賊闖入行劫，指嚇並𠝹傷女店主，掠去約2萬元現金後逃之夭夭。警方經調查後，今晚在慈雲山慈樂邨埋伏，拘捕涉案女疑犯，在她的住所起回她犯案時穿着的衣物及約5,000元現金，被捕人正被扣留調查。

黃大仙警區署理刑事總督察黃嘉慧表示，案發為周二晚上9時，48歲姓孫女賊人走入該超巿，徘徊片刻之後，在袋內取出一柄約50厘米長牛肉刀，揮刀指嚇女店主交出所有現金，女店主手臂被𠝹傷，受驚之下交出收銀機內約2萬元現金，賊人得手後逃去無蹤。受傷女店主傷勢幸無大礙。

警方經調查後，鎖定一名女疑犯與案有關，今晚在慈雲山慈樂邨疑犯住所樓下埋伏，當她現身時即將她拘捕。警方在她的住所起回犯案時所穿衣物及5,000元現金。據悉，被捕女刀賊報稱無業，警方繼續搜尋涉案牛肉刀。

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