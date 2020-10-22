露天裸浴｜大媽再洗衫洗碗兼懷疑生火 遭巡邏警員警告驅趕

半裸大媽在馬鞍山山澗浸浴事件，全城嘩然，引起警方及漁護署關注，但大媽繼續旁若無人，把位於馬鞍山郊野公園範圍的山澗，當成私人浴室及廚房，今日照常肆無忌憚在山澗洗碗、洗衫，更懷疑在場生火，結果被在場巡邏的警員警告驅趕。

大媽在山澗半裸浸浴事件，被行山友公諸於世後，大媽未有收斂，之後仍照常到山澗刷牙、洗頭，行為令人側目，由於事件引發公眾熱議，認為大媽行徑污染大自然，所以漁護署早前已預告會加強巡邏，並已在現場張貼警告告示。

不過，大媽繼續我行我素，今日再帶備清潔用品，到山澗洗衫、洗碗，其間多名軍裝警員到場巡視，並懷疑大媽「非法生火」，於是向她發出警告，登記其個人資料，要求她「把東西拿走」收拾行裝離開山澗，並陪伴她離開山澗，直至大媽騎上單車離開。

漁護署已指出山澗位於馬鞍山郊野公園範圍，根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得在郊野公園內污染任何溪流、水道、水池或水潭，否則可被檢控，一經定罪，最高可罰款$2,000及監禁3個月。如發現違規活動，會採取適當執法行動。

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