凶宅陷阱｜新手爸誤租謀殺案雙屍單位 質疑經紀淡化凶情

疫情下本港經濟日差,樓價卻持續高企、繼續是一屋難求。有地產經紀及業主疑為促成交易而出「茅招」,令市民在半知情甚至不知情的情況下誤租或誤買凶宅,苦不堪言。《蘋果》發現,有新手爸爸為改善生活環境「膽粗粗」租住凶宅,承租後才赫然發現租用的單位原來並非只是涉及多年前普通自殺案,而是去年一宗逆女弒母案的凶案現場,疑遭地產代理誤導,對方卻矢口否認,令投訴變羅生門;另有男租客在不知情下租住了曾發生「王嘉梅碎屍慘案」的劏房凶宅後,同住女友屢遇離奇的疑似靈異事件,最終不堪精神壓力要搬走,直至記者採訪時男事主才驚悉原來自己一直居於凶宅,對業主不誠實的推銷手法,難禁怒火中燒。

以上兩個案只是問題冰山一角,因最近5年地監局平均每兩個月即收到1宗與凶宅相關的投訴,惟5年以來25宗投訴迄今仍無一地產代理被處分。事件帶出現時監管制度不足,因業界並無凶宅買賣相關的條例或指引,只有過時兼欠約束力的《操守守則》,《守則》內就連明確的「凶宅」定義也欠奉,更遑論要迫使業主披露凶宅真相。這一切都令買樓或租樓者權益受損,容易誤中凶宅陷阱,被經紀或業主所騙,消費者權益完全不受保障。

新手爸爸質疑經紀淡化「凶」情 誤租弒母凶案單位蒙受心靈金錢損失

原居於九龍區的地盤工吳先生於今年年中喜迎千金,為了B女預備寬敞的生活空間及減低租金支出,不惜遷入屯門雅都花園一近千呎的凶宅。他指最初願租此屯門凶宅,是因誤信地產經紀之言,以為單位只是涉及4至5年前的一宗「自然死亡和自殺案」,但裝修期間他才驚悉所租單位原來牽涉一宗發生於僅一年前的「女兒弒母再自殺」的雙屍案,頓感晴天霹靂,誓言追究誤導他的經紀到底。

吳先生憶述,愛女今年中出世後欲改善一家生活環境,但收入有限,遂透過居於屯門區的契媽尋覓新界區的租盤,終以月租$16,800租住位於屯門雅都花園的一個近千呎的相連單位。從月租近2萬的九龍區數百呎窩居,遷入月租$16,800近千呎屯門寬敞新居,吳氏夫婦原是滿心歡喜。吳指出,雖然地產經紀推薦該凶宅單位予其契媽時曾表示四、五年前,上址發生過自殺案,「經紀話阿媽自然死,個女之後燒炭,又聲稱兩母女死亡後有人續租過單位」,吳與妻子商量後,認為該事件屬孝女因看不開而追隨母親衍生的悲劇,且發生於數年前,遂首肯簽約承租這凶宅。

但吳裝修新居期間,卻收到朋友傳來的凶宅新聞片段,方認出那正是自己所租住的單位,原來是去年8月曾發生「女兒弒母再自殺」的雙屍慘案的現場,涉及的絕非自然死亡事件,遂質疑經紀誤導他和太太。

吳先生補充,除了案件發生的時間和性質有別於經紀的說法外,他與契媽上門「睇樓」時更發現牆壁上滿佈不尋常及古怪的印章和顏色筆畫痕,令人不舒服,他憶述,地產經紀則解釋那是出自上一手租客的孩子的手筆。吳得悉疑似弒母凶案後,曾再細看時那些古怪的痕跡背後,有感那若隱若現地遮「死」字和血掌印等,令他和妻子大驚。他向鄰居查問,鄰居表示,該單位自發生命案後,未見過有人租住。有感自己受騙於地產經紀的失實陳述,他隨即指示裝修師傅停工,並要求退租。

但吳此時早已向業主支付兩個月按金及一個月上期(合共50,400元),經紀卻無意他追回,他遂與一位朋友把床舖和沙發搬進單位,帶同妻女試住一星期,但女兒每每於入黑後大哭,妻子亦惡夢連連無法入睡。他再次向經紀要求解釋及退款後不果,便向中原地產作出投訴。但因吳缺乏錄音等具體證據,中原以證據不足為由拒絕受理。

《蘋果》記者到中原地產屯門分行查詢,涉事女經紀否認有誤導吳生。她聲稱,簽約前未曾見過吳生,一直是跟一名女士交涉,她聲稱早已向其清楚交代單位為凶宅,以及曾有兩母女在單位內死亡。她強調,從未有向租客提及命案發生年份及詳情,「佢(該女士)由頭到尾就話,唔緊要啦,我係玩神打嘅,我係知點驅走佢嘅,從來都唔會再問落去」,又指行內一向會避免將事故單位「形容得咁恐怖」。

她續稱,帶該女士到凶宅視察一次後,她爽快答允承租。到簽約當日,該女士指自己不諳合約條款,便找合租人吳生到場簽約。她又指,合約內亦已寫明「租客知悉單位曾發生非自然死亡事故」,而吳生簽約時亦未有提問,「一嚟到乜嘢都唔講就簽晒 」。她又否認曾向租客提及單位內牆壁由上一手租戶的兒女造成,並指自命案後無人租住過該單位。

中原地產回覆指,據其公司的電腦紀錄,有清楚說明有關物業內發生非自然死亡事故是涉及租客燒炭及發生的年份是2019年,而涉事經紀在處理交易時亦是根據電腦紀錄作回覆。中原強調就是次事件,根據合約條款,吳先生不可因物業曾發生非自然死亡事故而退租,並否認公司在處理物業租賃時有誤導成份。

兩度撞鬼急急腳搬走 南亞漢指一直不知住所是凶宅

另一懷疑誤租凶宅事件,則涉及曾發生「援交少女王嘉梅慘遭肢解」的深水埗仁發大廈單位,該凶宅現時是劏房。記者日前採訪時遇到巴基斯坦裔男租客Zaki,他指自從與其印尼裔女友大半年前入住劏房單位後,屢次發生難以解釋的靈異事件,好像他女友在2月首次疑似「撞鬼」,聲稱看到鬼魂坐在床邊微笑,被嚇至大哭,信奉伊斯蘭教的Zaki立即拿出可蘭經祈禱求安心。

女友至今年7月誕下女嬰後,8月初竟再度疑似「撞鬼」,即見到疑似鬼魂,二人終決定於今年10月搬走。《蘋果》於他們搬走前巧合登門拜訪,邀請Zaki受訪講述入住凶宅的感受,他才驚悉自己一直居住住所屬凶宅,更批評業主有意隱瞞事實,令他們遇上靈異事件。

2008年的17歲援交少女王嘉梅前往上址與客人丁啟泰作性交易時慘遭殺害,更因肢解,之後部份屍骨疑被人混入街市肉檔出售、內臟則由馬桶沖出大海,事件轟動全港。惟Zaki直至記者來訪前,對此慘案一無所知,「All flat, room ABCD, all these non-Chinese living... maybe if Chinese people coming he must asking before anything happened like that too(所有單位,ABCD室,全是非華裔住客⋯⋯如果華裔人士來住,相信定必會詢問是否曾有任何事故發生)」當初與業主直接洽租的Zaki租住前未有想過單位有機會是凶宅,因而沒有主動詢問,他知悉案情後,質疑業主刻意把四個劏房單位租予非華裔住戶,隱瞞上址是凶宅的事實。

因前租約約滿而需另覓新居的Zaki憶述,他是在朋友的介紹下認識新業主,於2019年12月簽下兩年租約,以$4,100月租租住約200呎的劏房。Zaki表示,業主從未有說明該處曾發生任何事故,直至記者上門敲門,他方知自己所住的地方屬凶宅。據現場視察,單位被分拆成四個劏房戶,Zaki指,四個劏房的租戶皆為非華人。單位走廊牆壁殘舊發黃、燈光幽暗,充滿詭異的氣氛。除了Zaki外,另外三房皆無人應門。而Zaki所住的房間甚為狹窄,不時傳出的滴水聲令人毛骨悚然。

他憶述,女友於入住兩個月後首次「撞鬼」,事發於一天的凌晨約2時,女友突然直冒冷汗,躺在床上動彈不得地叫「Please help! Please help!」。Zaki醒來後看到女友驚慌地哭泣,並聲稱有一男鬼坐在床邊微笑。信奉伊斯蘭教的他隨即拿出可蘭經祈禱,然後安撫女友再次入睡。第二次則發生於今年8月初,本已入睡的女友突然因聽見滴水聲而醒來,並向他說,「He will come again(他會再到來)」,其後的情況與首次「撞鬼」差不多,幸而正在睡覺的初生嬰未有被打擾。

住於C房的Zaki指,A房的原租戶是他的朋友,本簽了兩年租約,但僅住了年半便因「撞鬼」而搬走。朋友搬走後告訴他,自己曾看見一女鬼和嬰靈在其住所自出自入。當時他責怪該朋友未有在他決定入住前時分享這經歷之餘,隨即要求業主退租,惟業主指那是兩年租約,在完約前無法退回按金,且再次向他否認單位有問題,亦表示其他人入住時也未有投訴。發生靈異事件後,Zaki猶有餘悸,加上不想影響初生女嬰的成長,他們終決定於今年10月搬走。他得悉自己所住的地方是凶宅後質疑,質疑業主刻意把劏房租予非華人,因他們未必知道該處曾發生命案。

但無論是吳先生還是Zaki先生的個案,即是疑遭誤導致租住了「凶氣逼人」的住宅一事,要追究涉事地產經紀又或是業主,都恐怕極為困難。因為地產代理監管局表示,有關物業內曾否發生死亡事件,並非《地產代理條例》下訂明地產代理必須向客戶提供的物業資料之一,換言之經紀無責任主動交代出租或出售的物業是否凶宅。

然而,根據監管局制定的《操守守則》,地產代理和營業員應保障客戶在地產交易中不因欺詐、失實陳述或不合專業操守的行為而受損。倘若客戶查詢有關「凶宅」問題,地產代理應採取合理及切實可行的步驟去查核,方可答覆客戶,假如無法解答相關疑問,便應向客戶交代清楚。另外《地產代理條例》只監管代理,並不能監管業主。

