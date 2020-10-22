陳彥霖逝世13個月 市民尚十停車場外獻花悼念

香港知專女學生陳彥霖遺體去年9月被發現於油塘魔鬼山一帶海面飄浮。事隔13個月，市民繼續於將軍澳尚德廣場停車場外舉行悼念活動。

尚德廣場停車場早前因重建被圍板封起，市民於圍板上張貼多張陳彥霖及墮樓身亡的科大男學生周梓樂的遺像，其中一張遺像印有「別讓真相沉沒」。有人將《願榮光歸香港》的歌詞加上插圖貼於圍板上，身穿黑衣市民到場放上鮮花及白蠟燭，有市民上香致祭。北區連線成員呂志恆與兩名友人到場，先與在場市民默哀一分鐘，再為彥琳禱告，望她早日沉冤得雪，其後唱起聖詩。

現場氣氛平和，惟多名軍裝警突到場，並著記者站到一旁，警員其後更拉起橙帶，劃分記者區，又以廣播要求市民離開，否則將以違反限聚令被票控，其間一名男子因除下口罩吸煙被警告。

去年9月22日，15歲少女陳彥琳的遺體被發現全身赤裸於油塘魔鬼山一帶海面飄浮，警方指陳彥霖死因無可疑，遺體迅速火化，引起全城質疑。死因庭於今年9月裁定彥琳死因存疑，認為屍體腐化不能確定其死因，同時無法得知受傷及死亡的地點及時間。

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