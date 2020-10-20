凶宅陷阱｜經紀常用三茅招推銷凶宅 老行尊建議市民租樓買樓前先估價免中伏

香港雖然寸金尺土，但中國人重視意頭及忌諱死亡，故凶宅銷售或放租往往比正常住宅困難，為順利完成交易，前線地產經紀往往茅招盡出，包括淡化單位涉及凶案的血腥程度、「唔問唔講」和「捉字蝨」等。有地產從業員直指行內「樹大有枯枝」，經紀操守參差，故消費者稍一不慎即可能在半知情甚至不知情的情況下誤買或誤租凶宅。香港專業地產顧問商會榮譽會長汪敦敬提醒，市民承租或買入物業前，除了翻查凶宅網及新聞報道，亦可透過向銀行估價了解單位價值，及早發現可疑單位。汪更建議市民買樓或租樓前，可主動向經紀查詢凶宅範圍的具體定義：「有啲客（凶宅定義）好闊，樓上樓下唔得，下幾層都唔得，要成棟計，呢啲都係個人要求嚟，最重要係講清楚畀經紀聽。」而綜合新聞報道及地產經紀的說法，地產經紀常用的推銷凶宅茅招有三：

茅招一：淡化命案案情

不良經紀為促成樓宇租售，口頭推銷時常常會淡化「凶」情，因經紀和客戶的交談往往不一定有紀錄，事後住往難以追究。以屯門雅都花園雙屍案凶宅為例，租戶吳先生指原以為單位涉及的案件是4至5年前的「自然死和自殺案」方首肯承租，豈料原來單位僅一年前即曾發生女兒弒母的「謀殺和自殺案」，遠較吳先生所得知的情況「凶」，令他勉強試住一星期後禁不住要遷走，承受心理恐懼和金錢損失。吳先生欲投訴質疑經紀作失實陳述時，卻因沒有證據，遭拒絕受理。

茅招二：灰色地帶的單位「唔問唔講」

地產經紀亦常會用「唔問唔講」的被動方式去推銷凶宅或其毗鄰單位。舉例說，命案發生單位大家都認同是凶宅，但若買家或租客不問是否凶宅，經紀未必會主動公開此事。另外凶宅毗鄰單位或樓上樓下位常屬灰色地帶，因同樣可能無法承造按揭，但若買家沒講清楚對凶宅的定義，經紀未必會主動提醒業主。從事地產經紀逾20年的黃慶德（Kevin）即不排除行內有經紀或會刻意隱瞞樓上樓下或毗鄰的單位屬凶宅，拒絕主動向客戶提及。

茅招三：「捉字虱」

「捉字虱」亦成地產經紀的茅招之一，有經紀曾經以「死於平台不算是凶宅」為由把將軍澳「日出康城」領凱某個曾有人跳樓亡的單位介紹給客戶。經紀當時為令事主盡快繳付訂金，願意在臨時合約註明事主所買的單位並非凶宅。惟事主其後透過向同樣任職經紀的朋友查詢，得知該單位曾發生住客跳樓身亡的事件，四大地產公司的資料庫亦有相關記錄。惟事主聯絡經紀對質時，經紀卻指已徵詢律師意見，認為死者於28樓的單位墮下，惟死亡位置在平台而非住宅內，所以28樓的單位不算是凶宅。夫婦向業主及經紀發出律師信，最終才保住30萬訂金。

香港專業地產顧問商會榮譽會長汪敦敬指出，地產經紀雖有責任向客人完整地披露單位資料，但並非每宗命案也有記錄，「有時都唔係百份百查證到」。加上法律上並無凶宅定義，故為保障自己，市民置業時如不欲購買凶宅及鄰近單位，汪建議除自行查閱凶宅網及新聞報道外，應主動向經紀提出不願買凶宅的意願，並為凶宅範圍下具體定義，「有啲客（凶宅定義）好闊，樓上樓下唔得，下幾層都唔得，要成棟計，呢啲都係個人要求嚟，要講清楚畀經紀聽」。

他又建議，市民可與經紀商討，於合約內增加條款，列明單位並非凶宅，否則可取消交易。同時，亦可透過向銀行估價了解單位價值，他指銀行會委託測量師行提供報告，而測量師會依內部資料庫核實單位，「9成有問題嘅盤其實銀行都會估到，有晒情報，咁無啦啦個單位估價低於正常（甚至沒有估價），你就會知有問題」。

記者以吳先生租住的屯門雅都花園雙屍案單位作在中銀網上物業估價系統作測試，發現除了涉事單位外，同層餘下六個單位全皆未能作出網上估價，故若事主租樓前曾作出估價，便可及早發現該樓層單位有可疑。雖然網上估價結果並不能準確告知某單位是否凶宅，但至少能讓市民初步判斷欲租用或購買單位或其毗鄰單位是否包含凶宅。

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