青衣野鴿遭剪翼剪尾 87歲老翁涉嫌殘酷對待動物被捕

青衣長發邨上周五（16日）發生虐鴿事件，一隻野鴿被人殘酷地剪翼剪尾，令牠無法飛行，流血不止，行為令人髮指，有義工將受傷野鴿改名為「青青」，又帶牠到獸醫接受治理並加以照顧。事件經過近一星期，警方今日在青衣區內拘捕一名87歲姓林老翁涉嫌殘酷對待動物。

fb「香港救援鳩鴿及雀鳥」專頁早前出post，指上周五（16日）晚上大約10時半左右，一隻野鴿被人發現在長發邨旁邊流血不止，經檢查後發現野鴿被人平口剪掉翅膀及尾巴，其中翅膀的切口全入羽管甚至羽根，非常殘忍。

義工指傷鴿的人令野鴿不能飛行，失去求生能力，更令牠流血不止，呼籲街坊留意附近有否設置閉路電視，希望取得相關片段，幫野鴿討回公道，其後又帶牠看獸醫，並改名為「青青」。

不少網民擔心野鴿經治療後，日後未必能夠如常活動甚至飛行，被剪掉的翅膀亦未能康復至最初，直斥施襲者行為可恥，「不要傷害任何動物，是生命的」。

警方其後接獲報案，指長發商場附近一隻鴿子懷疑曾被人不恰當對待，葵青警區刑事調查隊接手調查，至今午約2時在青衣區拘捕一名87歲姓林男子，涉嫌殘酷對待動物，初步調查相信被捕男子曾以剪刀剪傷該鴿子的翅膀及尾部。被捕男子已獲准保釋候查，須於明年1月下旬向警方報到。

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