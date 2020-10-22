的士駛上銅鑼灣行人路走捷徑 網民向1823投訴：免得日後再遺禍人間

究竟為咗走捷徑，呢位的士司機可以去到幾盡？昨日（21日）有網民目擊一架的士竟在銅鑼灣崇光百貨外駛上行人路，嚇得路人目定口呆，有網民看完片段後認為司機視法律如無物，立即向1823舉報。

有網民上載一條長約11秒的短片至fb「香港交通突發事故報料專區」群組，並指事發於昨日下午2時，現場為銅鑼灣軒尼詩道崇光百貨外的交通燈位前，一架的士駛近已亮起綠燈的交通燈口後，竟然慢慢左轉，駛上行人路並往記利佐治街方向離開。當時現場有十多名路人，其中更有人嚇得目定口呆，立即停下腳步避免撞到。

有網民發畢片段後紛紛留言鬧爆，指的士司機的駕駛態度非常差，直言「正常一個駕駛者應該唔會咁樣做」，質疑他是「黑工揸的士」，但另外亦有人表示要向1823投訴「免得日後再遺禍人間」。

警方至今午3時表示，早前接獲市民投訴，指有網上片段顯示一輛的士昨日（21日）下午約2時在灣仔軒尼詩道555號附近懷疑駛上行人路，對行人構成危險，港島總區交通部人員正積極調查案件，又呼籲駕駛人士留意交通標記和指示，以免違反交通法例及造成危險。

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