凶宅陷阱｜凶宅無定義惟經紀蓄意誤導可釘牌 凶宅炒家嘆成本重再難獲巨利

本港一直以來欠缺對「凶宅」的官方定義，例如在單位內病死是否算是兇宅？跳樓墮平台死亡後死者居住的單位又是否凶宅？大家看法莫衷一是，故易生爭拗，但有地產業界人士指出，其實地產代理公司內部資料庫對凶宅資訊相當詳盡，若經紀在銷售過程中蓄意隱瞞凶宅的存在，有機會受處分或釘牌，惟要證明蓄意隱瞞並不容易，事實上過去5年地監局收到25宗涉及凶宅的投訴，暫無一成立。有曾憑着買賣凶宅發迹的富豪則坦言因為各種政府稅項，令買賣凶宅成本大增，現時已再難藉此獲巨利。但他堅持買賣凶宅其實並無不妥，因只要解釋清楚，明買明賣，即屬是公平交易，事實上樓價屢創新高之下，近年已有越來越多市民願接受樓價較便宜的凶宅。

資深投資者「凶宅大王」伍冠流擅長投資另類物業，如以低價買入契約不齊單位、天台屋甚至是凶宅，先出租數年後以較高價錢放售圖利。多年來估計累積買賣約200間凶宅的伍冠流受訪時坦言，地產業界或有害群之馬，為促成交易未必會願客戶和盤托出凶宅實情，甚至藉誤導買家，「事急馬行田，（可能為咗）為咗急住快啲做張單，因再唔做到生意可能就會炒魷魚」。但他指自己堅持原則，便是進行凶宅交易時要「講清講楚、你情我願」。

但伍指由於樓價屢創新高，近年多了人願意買凶宅，「以前啲人好介意（凶宅），但而家唔係，樓價咁貴，（多了人認為）凶宅都好呀，變咗多咗人爭，咁凶宅嘅折扣就少咗啲」。他難忘曾遇過鍾情租住凶宅的外國人，「外國人唔介意，價錢平咗啲就好開心.」。他補充，凶宅同層單位售價亦往往較市價便宜，「佢冇凶宅嘅命，但有凶宅嘅利」，故吸引不少市民購買。

伍冠流指，凶宅租金及售價十分有彈性，視乎涉及的命案是否驚嚇，租金普遍介乎市價85折至9折，售價則介乎市價7折至9折，「以前最平5折半都有，但依家7折就叫做好抵架喇」。伍聲稱現時他與不少投資者現甚少投資凶宅。因了因為競爭大、折扣小外，印花稅亦影響投資意欲，「買上手你就要比15%嘅印花稅，到賣出去又要比15%印花稅，咁點做呀，冇可能賺到30%架嘛」。

但其實本港法律上並無「凶宅」定義，有業主認為只有命案發生的單位屬凶宅，但有則買家與發生凶案單位同層和樓上樓下的亦不可接受，故易生爭拗。

不過美聯集團董事總經理黃子華表示，他們公司設有詳細資料庫，紀錄與凶宅相關資訊，經紀作物業銷售時可查看資料庫。換句話說，地產經紀可查核單位相鄰或樓上樓下有否凶宅。經紀有責任把對物業的認知告訴潛在買家或租客，「我哋原則上做代理都要向個買家，如數家珍，話晒畀佢聽」，小至單位漏水，大至單位曾發生命案，若代理知情但蓄意不向客戶和盤托出，便屬失職。

黃補充，若一經紀因被投訴在銷售過程中有所隱瞞，地監局便會對涉事經紀進行聆訊，「如果事實證明佢蓄意隱瞞，或者無意間嘅遺漏，可能佢哋都會作出一個唔同程度嘅罰則，包括罰錢、暫停佢個牌照、永久釘牌」。

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