颱風沙德爾︳今早維持3號波

天文台於凌晨零時20分改發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。

在凌晨1時，颱風沙德爾集結在香港之東南偏南約550公里，即在北緯17.5度，東經115.6度附近，預料向西北緩慢移動，橫過南海中部。按照現時預測路徑，沙德爾今天會繼續靠近華南沿岸。强風會影響珠江口附近一帶，而本港高地會間中吹烈風。預料三號強風信號會在今日早上維持。

海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

三號強風信號－防風措施報告：

1.請盡快完成防風措施，將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內。檢查所有門窗是否可以關閉。

2.市民應避免身處當風地點。在高速公路或天橋上的駕車人士要提防猛烈陣風吹襲。

3.未駛回避風塘的小型船隻，應立即就近找地方避風，下錨時應使用大錨，並檢查甲板上的裝置是否縛緊。

4.請留意電台、電視台或瀏覽香港天文台網頁及流動應用程式有關風暴的最新消息。

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