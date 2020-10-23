iPhone 12市況｜先達iP12收機價夜晚蝕99蚊 店主：唔想收 walk in都有得買啦

iPhone 12和iPhone 12 Pro今日（23日）正式開賣，《蘋果》今日走訪先達廣場及多間Apple Store直擊攞機及收機的情況，見到早上已有多名果粉在8時開賣時間前在專門店外聚集，但一直未見取機人龍，至傍晚記者再到尖沙嘴的Apple Store了解，發現不少市民到店內試新機，而店外仍有十多人派隊等候取機，其中門外亦有一至兩檔收機檔，現場有人取得iPhone 12 Pro後，即場交收，沒有strong hold。

使用蘋果手機超過十年的馬小姐指，iPhone 12 Pro的拍片及影相功能非常吸引，縱使價錢過萬仍選擇換新手機，「部機都舊喇，我哋又唔係代代都換，而家啲手機價格都唔係好合理，而家唔似以前咁有得炒，以前㩒極都㩒唔到，而家已經冇呢支歌仔唱喇」。

另一邊廂，家傳戶曉的手機「聖地」先達今早在iPhone 12和iPhone 12 Pro開賣後收機價一度有驚喜，其中iPhone 12 Pro的太平洋藍色和金色收機價最高，兩款的512GB轉手都可賺$1,601，而石墨色和銀色都可賺$1,351。至中午12時，場內幾間店舖的收機價相若，其中iPhone 12 Pro 512GB收機價最高，而太平洋藍色的iPhone 12 Pro的收機價為$12,700，即一轉手可賺$1701。

不過，在下午4時後，收機價開始回落，其中iPhone 12更跌破官方價「炒燶」，而iPhone 12 Pro仍有$1,000左右水位；但至晚上8時，每部iPhone 12的收機價均要蝕$99，但iPhone 12 Pro則普遍可賺$1201至$1301。

記者晚上再巡視先達，發現所有手機舖已經將收機價目表已經收起來，需要放機的市民親自上前問價。先達「電話寶」店主阿然表示，晚上的iPhone收機價非常浮動，所以已將收機價目表收起，而今年放機人數減少，放機的人全部都是香港人，買機的則是外籍人士，「好明顯少咗啲拖篋客，即係冇首發嗰啲國家，例如泰國同越南」。他指現時已停收iPhone12，但仍然有收iPhone12 Pro，「今日淨係收咗廿幾部機咋，iPhone12 唔係好想收，walk in都有得買啦，至於iPhone12 Pro藍色同金色就比較受歡迎，收機價較黑白高$300」。

有先達店主表示，與別於往年，新iPhone目標客戶不再是內地用家，而是柬埔寨、印度及泰國等東南亞國家，由於這些國家並非今次首發地區，而且新iPhone加入5G功能，並回歸原始採用方向外型，因此引來不少用家期待。而這些東南亞國家的炒家過去亦曾到香港買機回國轉售，是次因疫情無法來港，因此委託先達商戶代收再轉寄，店主預計，下月初發售的iPhone12 mini將掀另一輪搶機潮。

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