撬閘黨爆竊港島3店舖 灣仔重案組拉2男

灣仔及北角上月起有3間食肆及地舖，遭賊人撬毀電閘開關裝置，升起電閘入內爆竊，損失合共54,000元財物，灣仔警區重案組經深入調查後，拘捕兩名涉案男子，並起回部份失物。

兩名賊人分別32及34歲，於本三及周四（21、22）在灣仔及屯門落網，涉嫌與港島三宗爆竊案有關，目前仍被扣查。灣仔區重案組第一隊高級督察洪諭因表示，警方於9月至10月期間接獲3間灣仔食肆及北角地舖報案，指門外鐵閘被賊人破壞入內爆竊，損失共54,000現金及通訊設備，其中一間店舖的閉路電視系統更被移走。

洪諭因稱，經警方深入調查及分析後，鎖定兩名涉案男子，於本周三及周四採取行動將兩人拘捕，並在其中一人的家中起回部份失物，包括現金及通訊設備。

洪諭因表示，兩名被捕男子報稱無業，朋友關係，有時單獨行動，有時兩人一齊出動，犯案時以螺絲批撬開電閘的開關裝置，按動開關掣啟動電閘，再進入店內爆竊。

警方呼籲市民加強門閘保安及啟動閉路電視系統，勿存放大量現金在店舖內。

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